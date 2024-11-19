В Минпромторге объяснили ужесточение условий выхода иностранцев из активов в России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Изначальные условия продажи активов уходящими с российского рынка нерезидентами допускали возможность спекулятивных сделок с участием непрофильных игроков, нынешние, более жесткие условия согласования продажи практически исключают подобные ситуации, заявил в Совете Федерации первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Критерии, по которым работает подкомиссия (по контролю за иностранными инвестициями, одобряет сделки "на выход" иностранных инвесторов - ИФ), они постепенно ужесточались именно для того, чтобы избегать спекулятивной работы по активам. Сейчас, как известно, это 60%-й дисконт и 35%-е выплаты в бюджет. Сейчас это фактически отсекает уже возможность покупки непрофессиональными инвесторами этих активов", - сказал он, комментирую по просьбе сенаторов ситуацию с перепродажей "Северстали" производителя шин ГК "Кордиант" (в 2023 году шинные активы Cordiant, Bridgestone и Continental были выкуплены не присутствовавшей ранее на этом рынке компанией S8 Capital).

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике главу Минпромторга Антона Алиханова спросили в связи с этой сделкой, учитываются ли долгосрочные планы инвесторов в отношении приобретаемых активов при согласовании продажи правительственной подкомиссией.

"Конечно, когда такие сделки заявляются на комиссию, заявляются и планы, и бизнес-модели. Но могу сказать честно, не всегда покупатели обладают достаточным опытом в управлении конкретными заводами, конкретными отраслями. И актив на момент приобретения достаточно работоспособный, можно нормально управлять, но не всегда менеджмент новых собственников справляется с управлением. Случаются в том числе вот такого рода сделки потом по дальнейшей реализации", - ответил министр.

Осьмаков уточнил, что такие случаи перепродажи привели к решению об ужесточении условий продажи активов. "Мы с коллегами из Минфина и ЦБ уже с учетом таких кейсов, критерии (согласования сделок - ИФ) "закрутили", и те, которые сейчас работают, они абсолютно сбалансированы. Плюс, действительно, когда на подкомиссию выносится та или иная сделка, она всегда сопровождается обязательствами по KPI, по инвестиционной программе и так далее. Потому что для нас всегда было главное - это сохранение мощностей, технологий и компетенций на территории Российской Федерации и на этих заводах. И, соответственно, даже в случае перепродажи эти KPI транслируются дальше, потому что если они будут исполнены и последующим покупателям, то базовая сделка признается ничтожной. Это юридически значимое обязательство, которое накладывает подкомиссия", - заявил первый замминистра.

В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года. Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГ и др.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в госбюджет определенной суммы. Изначально она составляла не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом). Позже, в октябре прошлого года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет платежа на уровне 15% от рыночной стоимости активов.

В октябре 2024 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям снова изменила условия одобрения сделок с резидентами "недружественных" стран, повысив размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки и размера обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости до 60%.