Новость о допэмиссии автопроизводителя Lucid вызвала падение его котировок на 15%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. объявил о проведении допэмиссии на открытом рынке в размере 262 млн акций.

Организатором размещения бумаг выступает BofA Securities. Они будут продаваться различными способами, включая биржу Nasdaq и внебиржевой рынок.

При этом мажоритарный акционер Ayar Third Investment Co., дочерняя структура саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), планирует сохранить свою долю в Lucid на уровне 58,8%, в связи с чем он в рамках закрытой подписки купит около 374,7 млн акций автопроизводителя по цене публичного размещения.

Доходы как от публичного, так и от закрытого размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Ранее Lucid сообщила, что оценивает операционный убыток в третьем квартале 2024 года в $765-790 млн. Выручка, как ожидается, будет находиться в диапазоне $199-200 млн.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составляет $752 млн для прибыли и $196 млн для выручки.

Финансовая отчетность за июль-сентябрь будет опубликована 7 ноября.

Поставки Lucid в минувшем квартале составили 2,781 тыс. электромобилей по сравнению с 2,394 тыс. за предыдущие три месяца. При этом производство снизилось до 1,805 тыс. машин с 2,11 тыс.

После этого объявления акции Lucid подешевели почти на 15% на предварительных торгах в четверг. С начала 2024 года рыночная стоимость автопроизводителя рухнула на 22% (до $7,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на столько же.