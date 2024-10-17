Дума приняла в первом чтении законопроект об изменении топливного демпфера

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому фиксируются ставки акциза на бензин и дизтопливо в расчете демпферной составляющей на уровне 2024 года - 15 048 рублей за тонну бензина и 10 425 рублей - за тонну дизтоплива.

Законопроект № 727330-8 был внесен в парламент правительством 30 сентября в рамках проекта бюджета на 2025-2027 гг.

Данная мера снизит выплаты нефтяникам по топливному демпферу.

В то же время сами акцизы по нефтепродуктам повышаются примерно на 1 рубль. Так акциз на бензин Аи-95 в 2025 году предполагается повысить с 15 650 руб. до 17 088 рублей за тонну, в 2026 году - с 16 276 рублей до 17 772 за тонну, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 18 483 рублей за тонну.

Акциз по дизтопливу предлагается повысить в 2025 году с 10 842 рублей до 12 120 рублей, в 2026 году с 11 276 рублей до 12 605 рублей, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 13 109 рублей за тонну.

Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении в Государственной думе, комментируя влияние роста акцизов на нефтепродукты на инфляцию, "все индексации акцизов нефтепродуктов в рамках законопроекта предусматривают влияние на цену в районе 2,5-3%, что укладывается в общий темп инфляции, который установлен на следующий год в районе 4,5%".