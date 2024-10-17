Поиск

Фактические потери при добыче золота исключат из расчета повышенного НДПИ в 2024 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минфин готов разрешить золотодобытчикам вывести фактические потери при добыче золота из-под повышенного НДПИ, который действует с 1 июля 2024 года до 31 декабря 2024 года, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

По его словам, поправки прошли согласование в рамках правительственной комиссии по законопроектной деятельности и планируются к внесению в Госдуму в начале следующей недели.

Госдума в июле приняла поправку в Налоговый кодекс № 512729-8, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года включительно вводится дополнительный коэффициент (Кдрм) при добыче золота к НДПИ в размере 78 тысяч рублей за 1 кг, это было сделано для компенсации бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта.

Согласно подготовленным Минфином поправкам, из-под действия повышенного коэффициента с 1 июля 2024 года предлагается вывести золото, которое облагается НДПИ в рамках фактических потерь при добыче.

Сейчас "нашлепка" к НДПИ определяется по следующей формуле: Кдрм = Vдрм х 78000, где Vдрм это - количество золота, содержащегося в полезном ископаемом, добытом на участке недр, измеренное в килограммах. Поправка Минфина предлагает исключить из формулы расчета "нашлепки" (из определения Kдрм) золото, налогообложение которого производится по ставке, указанной в ст. 342, п 1, подпункт 1 НК: фактические потери драгоценных металлов по данным обязательного учета, возникающие при совершении комплекса операций по добыче таких металлов в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом правительством.

Послабление, согласно документам Минфина, будет действовать с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года начнет действовать надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию.

Госдума Минфин НДПИ Налоговый кодекс правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });