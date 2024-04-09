Законопроект о "нашлепке" к НДПИ на золото принят во II чтении

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тысяч руб. за 1 кг; это сделано для компенсации федеральному бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта этого драгметалла.

Поправку ко второму чтению законопроекта № 512729-8 на прошлой неделе предложила первый зампред комитета Госдумы по бюджету Ольга Ануфриева.

"Сложилась ситуация на экспортном рынке золота, к сожалению, что экспорт золота у нас почему-то практически не осуществляется, и все те доходы федерального бюджета, которые были запланированы от вывозных таможенных пошлин по золоту, они не собираются, поэтому предлагается решение, оно было проработано с отраслью, с правительством - поменять вывозные таможенные пошлины на НДПИ с золотодобывающих организаций", - объяснила она на заседании комитета по бюджету.

"Дело в том, что после того, как ввели экспортные пошлины на золото, экспорт золота обнулился в прямом смысле этого слова, поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то, соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, он прекратился", - говорил тогда же замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина было проведено совещание у главы Минфина Антона Силуанова вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков, где было выработано компромиссное решение. "Мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны, договорились, что до конца года 15 млрд рублей они нам заплатят. Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ, введена соответственно "нашлепка" гарантированная, фиксированная, чтобы собрать 15 млрд рублей и не привязываться к объемам экспорта. Это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тысяч рублей на 1 кг, либо 78 млн рублей на одну тонну добытого золота", - сказал Сазанов.

Согласно поправкам в НК, сумма НДПИ на добытое золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно увеличивается на величину значения показателя Кдрм, определяемого по следующей формуле: Кдрм = Vдрм х 78000. Речь идет о повышении НДПИ на полезные ископаемые, указанные в подпункте 13 п. 2 статьи 337 НК: полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемые по завершении комплекса операций по добыче драгоценных металлов, в том числе - лигатурное золото (сплав золота с химическими элементами, шлиховое или самородное золото), соответствующее национальному стандарту.