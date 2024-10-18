Минфин подтвердил исключение фактических потерь золота из расчета повышенного НДПИ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил вывод фактических потерь при добыче золота из-под повышенного НДПИ, который действует с 1 июля 2024 года до 31 декабря 2024 года.

"Есть технологические потери, которые облагаются по нулевой ставке НДПИ. Техническая правка просто приводит в соответствие действующие нормы кодекса", - сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

17 октября "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что соответствующие поправки прошли согласование в рамках правительственной комиссии по законопроектной деятельности и планируются к внесению в Госдуму в начале следующей недели.

Госдума в июле приняла поправку в Налоговый кодекс (№ 512729-8) по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года включительно вводится дополнительный коэффициент (Кдрм) при добыче золота к НДПИ в размере 78 тысяч руб. за 1 кг, это было сделано для компенсации бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта.

Согласно подготовленным Минфином поправкам, из-под действия повышенного коэффициента с 1 июля 2024 года предлагается вывести золото, которое облагается НДПИ в рамках фактических потерь при добыче.

Сейчас "нашлепка" к НДПИ определяется по следующей формуле: Кдрм = Vдрм х 78000, где Vдрм это - количество золота, содержащегося в полезном ископаемом, добытом на участке недр, измеренное в килограммах. Поправка Минфина предлагает исключить из формулы расчета "нашлепки" (из определения Kдрм) золото, налогообложение которого производится по ставке, указанной в ст. 342, п 1, подпункт 1 НК: фактические потери драгоценных металлов по данным обязательного учета, возникающие при совершении комплекса операций по добыче таких металлов в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом правительством.

Послабление, согласно документам Минфина, будет действовать с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года начнет действовать надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию.