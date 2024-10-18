Поиск

Минфин подтвердил исключение фактических потерь золота из расчета повышенного НДПИ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил вывод фактических потерь при добыче золота из-под повышенного НДПИ, который действует с 1 июля 2024 года до 31 декабря 2024 года.

ЭкономикаФактические потери при добыче золота исключат из расчета повышенного НДПИ в 2024 годуЧитать подробнее

"Есть технологические потери, которые облагаются по нулевой ставке НДПИ. Техническая правка просто приводит в соответствие действующие нормы кодекса", - сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

17 октября "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что соответствующие поправки прошли согласование в рамках правительственной комиссии по законопроектной деятельности и планируются к внесению в Госдуму в начале следующей недели.

Госдума в июле приняла поправку в Налоговый кодекс (№ 512729-8) по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года включительно вводится дополнительный коэффициент (Кдрм) при добыче золота к НДПИ в размере 78 тысяч руб. за 1 кг, это было сделано для компенсации бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта.

Согласно подготовленным Минфином поправкам, из-под действия повышенного коэффициента с 1 июля 2024 года предлагается вывести золото, которое облагается НДПИ в рамках фактических потерь при добыче.

Сейчас "нашлепка" к НДПИ определяется по следующей формуле: Кдрм = Vдрм х 78000, где Vдрм это - количество золота, содержащегося в полезном ископаемом, добытом на участке недр, измеренное в килограммах. Поправка Минфина предлагает исключить из формулы расчета "нашлепки" (из определения Kдрм) золото, налогообложение которого производится по ставке, указанной в ст. 342, п 1, подпункт 1 НК: фактические потери драгоценных металлов по данным обязательного учета, возникающие при совершении комплекса операций по добыче таких металлов в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом правительством.

Послабление, согласно документам Минфина, будет действовать с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года начнет действовать надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию.

Алексей Сазанов Госдума Минфин НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Семь грузовых вагонов сошли с рельс во Владимирской области

Что произошло за день: четверг, 17 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });