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Nokia поставит оборудование для мобильных сетей Deutsche Telekom

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационной аппаратуры Nokia Corp. подписал контракт с германским оператором связи Deutsche Telekom на замену оборудования прежнего поставщика примерно на 3 тысячах объектов.

Как говорится в пресс-релизе Nokia, контракт предусматривает поставку оборудования на основе технологии открытой сети радиодоступа (Open RAN).

Сделка, в которой также участвует японская компания Fujitsu, предполагает широкое внедрение совместимых с Open RAN технологий, коммерческое использование которых уже началось в районе Нойбранденбурга, в северной части Германии.

"Эта сделка очень важна для Nokia, поскольку нас выбрал самый крупный оператор связи в Европе", - отметил Томми Уитто, президент группы мобильных сетей Nokia.

В прошлом году Nokia уступила шведскому конкуренту Ericsson крупный контракт по внедрению Open RAN с американским оператором связи AT&T. Пятилетний контракт на сумму порядка $14 млрд предполагает замену практически всего имеющегося у AT&T оборудования определенного вида, в том числе ранее поставленного Nokia, на оборудование Ericsson.

Финансовые условия сделки Nokia и Deutsche Telekom не раскрываются.

Deutsche Telekom Ericsson Nokia Германия Fujitsu Томми Уитто Финляндия
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