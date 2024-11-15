"Соллерс" в 2024 г. увеличит выпуск автомобилей на 10%, до 55 тыс. штук

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Производство автомобилей российской автомобилестроительной группы "Соллерс", включая бренды УАЗ и линейку коммерческой техники Sollers, в 2024 году вырастет на 9,7%, выше 55 тыс. единиц.

Планы производства и продаж компании презентовал на Sollers Product Day в пятницу директор по продажам "Соллерса" Марат Шарапов. Согласно презентации компании, в этом году будет выпущено 55,082 тыс. машин УАЗ и Sollers против 50,218 тыс. годом ранее.

Основным драйвером бизнеса группы сейчас является коммерческий модельный ряд Sollers. Продажи этих автомобилей в РФ, как сообщил Шарапов, в этом году составят 14,858 тыс. шт. против 8,541 тыс. в прошлом году - то есть, предполагается рост в 1,7 раза (на 74%).

"Уже в первый год продаж мы реализовали более 8,5 тыс. автомобилей Sollers. В этом году мы продолжаем расти быстрее рынка. Сегмент LCV показывает на текущий момент порядка 10% роста, тогда как наши продажи выросли практически на 80%, и этот год мы закончим с более чем 14,5 тыс. автомобилей", - сказал Шарапов в ходе презентации.

Как сообщалось, продажи "Соллерса" в РФ в январе-сентябре 2024 года выросли на 18%, до 30,5 тыс. автомобилей. В том числе УАЗов было реализовано более 26 тыс. шт. (+5%), машин под брендом Sollers - 9,9 тыс. (рост в 2 раза).

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2024 году, по прогнозам "Соллерса", составит 1,55 млн автомобилей. При этом рынок легковых автомобилей вырастет на треть, рынок LCV - на 10%. "Рынок коммерческих автомобилей немного отстает в силу объективных причин - мы все понимаем, что происходит с макроэкономикой, ключевой ставкой. Это не может не сказываться на B2B-сегменте. Но тем не менее рынок восстанавливается и растет", - сказал Шарапов на Sollers Product Day.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.