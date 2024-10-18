В Минфине заявили, что покупатель доли АЛРОСА в ангольской "Катока" не должен быть связан с De Beers

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" продолжает искать покупателя на свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca), сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, покупатель не должен быть связан с De Beers, которая занимает на алмазном рынке сопоставимую с "АЛРОСА" долю.

"Исходя из позиции ангольской стороны, компания ["АЛРОСА"] будет выходить [из Анголы]. Понятно, что история чувствительная. Когда сделка будет подписана, об этом будет объявлено", - сказал он.

"Ищем стратегического партнера. Нужен партнер, который будет развивать актив, заплатит хорошую цену и не будет аффилирован с De Beers. Вот такой паззл нужно сложить", - пояснил замминистра.

"АЛРОСА" продает свою долю в "Катока" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией.

"АЛРОСА" владеет 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), являясь его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama. ГРО "Катока" эксплуатирует четвертое в мире по объему добычи алмазов месторождение. "Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" не имеет доли в продажах ангольской компании, но получает дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма составила около $464 млн).