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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

"АЛРОСА" придется продать долю в ангольской "Катоке"

В Анголе опасаются последствий сотрудничества из-за санкций, заявили в российском Минфине

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" придется продать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений Анголы о перспективах сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Ангольцы считают, что присутствие "АЛРОСА" в качестве ключевого акционера мешает им развивать их бизнес. В целом, у них есть на это справедливые основания. Уже сейчас мы видим, что многие западные компании - как поставщики, так и покупатели камней - начинают говорить: у вас тут "АЛРОСА" в акционерах, давайте-ка мы не будем с вами работать. Поэтому сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, конечно, видимо, придется этот актив продавать", - пояснил он.

По его словам, переговоры о выходе "АЛРОСА" перешли в конструктивное русло, и сумма сделки обсуждается с "дружественными инвесторами".

Ангольское издание Expansao писало в конце января, что Ангола вынуждает "АЛРОСА" выйти из капитала алмазного рудника Катока (Sociedade Mineira de Catoca), в котором "АЛРОСА" принадлежит 41%, причем без компенсации. Моисеев, комментируя ту публикацию, говорил, что идут переговоры.

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АЛРОСА Алексей Моисеев Catoca Минфин
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