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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"АЛРОСА" и власти Анголы продолжают переговоры по "Катоке"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - АК "АЛРОСА" и власти Анголы продолжают переговоры с целью "обеспечить поступательное развитие местных активов", которое затруднено с учетом санкционных ограничений, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Естественно, "АЛРОСА" как подсанкционная компания будет иметь ряд ограничений с точки зрения развития местных такого рода активов, и ангольскую сторону это беспокоит", - пояснил он.

Ангольское издание Expansao писало в конце января, что Ангола вынуждает "АЛРОСА" выйти из капитала алмазного рудника Катока (Sociedade Mineira de Catoca), в котором "АЛРОСА" принадлежит 41%, причем без компенсации.

"Действительно, пошла какая-то не очень понятная шумиха, - признает Моисеев. - У нас, действительно, есть определенный проблемный вопрос в отношениях с правительством Республики Ангола, но они сейчас находятся в абсолютно переговорном контексте, там довольно активно проходят сейчас переговоры по тому, как эти вопросы лучше всего решить".

Отвечая на вопросы об алмазном рынке в целом, Моисеев отметил, что рынок "выглядит достаточно грустно" в последние полгода. Индия даже вводила двухмесячное эмбарго на закупки алмазов, чтобы нормализовать запасы на фоне слабого спроса на ювелирные изделия. "Поэтому рынок достаточно пока, конечно, тяжелый, но мы в целом конструктивно смотрим на его состояние. То есть такого рода коллапса, как был в первом полугодии 2020 года, конечно, не ожидаем", - пояснил замминистра.

У самой "АЛРОСА" объем стоков остается на приемлемом уровне. "Я бы даже сказал, что в историческом контексте даже довольно средний уровень. Просто я напоминаю, что в 2020 году продали все", - пояснил он.

АЛРОСА Ангола
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