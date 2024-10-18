ЦБ РФ займется устранением регуляторного арбитража между ЦФА и традиционными инструментами

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России будет работать над устранением регуляторного арбитража между цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и традиционными инструментами, планирует ужесточить доступ к ЦФА для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам в кулуарах форума Finopolis зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Набор позиций арбитражных, он очень большой. И причем не все в пользу ЦФА, это большое заблуждение. Например, налоговый режим в ЦФА хуже, чем в традиционных финансовых инструментах, что является значимым ограничением его развития. Поэтому конкретных решений сейчас по каждой позиции нет. Возможно, мы будем смотреть на то, чтобы в традиционных инструментах ослаблять какие-то вещи, где было показано, что в ЦФА это в общем работает, и никаких рисков нет, и можно ослабить. Где-то будем добавлять в ЦФА, это прежде всего касается вопросов защиты неквалифицированных инвесторов, в части того, что можно и нельзя покупать, что доступно, что нет. В этой стороне, скорее всего, будет идти ужесточение. Поэтому это будет движение плавное навстречу", - сказал Габуния.

"По факту у нас получился такой экспериментальный режим, не в юридическом термине, а по сути, что в ЦФА была дана возможность операторам что-то попробовать. И мы видим хорошие результаты в этой части, поэтому мы, сближая эти арбитражи, будем действовать аккуратно, чтобы вот эта возможность экспериментировать, она не потерялась", - добавил он.

Кроме того, ЦБ не исключает возможности введения обязательной интеграции для операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, но пока таких решений нет.

"Мы будем продвигать проект цифрового свидетельства. Законодательства, которое позволит выходить (на биржу - ИФ). Но это решит проблему того, чтобы могли профессиональные участники рынка ценных бумаг, если эмитент захочет сделать подобное свидетельство, могли распространять это. Это не решает проблемы мэтчинга между платформами друг друга, то, что должен был сделать оператор обмена. Поэтому, с одной стороны, мы пойдем в этой части", - сказал Габуния.

"Второе, мы подумаем над тем, чтобы дать возможность самим платформам соединяться друг с другом без оператора обмена, чтобы могли они договариваться, настраивать взаимодействие, чтобы их ЦФА могли обращаться на платформах друг друга, собственно говоря, как сегодня сделано с внешним миром. По смыслу то же самое, только между ними. И надеемся, что самих условий хватит для того, чтобы к этому участники подошли. Если нет, нам придется думать над какими-то более радикальными решениями", - добавил он.

По его словам, с появлением цифровых свидетельств сама экономика подтолкнет операторов к интеграции. "Если нет, значит у нас будут стоять задачи, каким это образом выстраивать среду, в которой это будет обязательно. Но пока никаких решений в этой части нет, мы хотим попробовать таким путем пойти эволюционным, нежели создавать какую-то централизованную систему и всех туда загонять. Но этот вариант в пределе не исключен", - сказал зампред ЦБ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре ЦБ 11 операторов информационных систем по выпуску ЦФА: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Тинькофф банк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб"(дочерняя компания "МТС"). Статусы операторов обмена имеют "Московская биржа" и "СПБ биржа".