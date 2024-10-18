Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 4%
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале увеличились на 4% - до 316,1 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель вырос по итогам пятого квартала подряд.
"Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo и Huawei, рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности", - отметил старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.
"Хотя рост китайских игроков на развивающихся рынках был постоянной темой в этом году, Apple также показала 3,5%-е повышение поставок в прошлом квартале, что было обусловлено высоким спросом на предыдущие модели и запуском новой линейки iPhone 16", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.
Samsung продолжает занимать лидирующую позицию на мировом рынке, несмотря на снижение поставок на 2,8% в июле-сентябре.
|Компания
|III кв 2024г
|III кв 2023г
|изм. за год
|доля рынка в III кв 2024г
|доля в III кв 2023г
|Samsung
|57,8
|59,5
|-2,8%
|18,3%
|19,6%
|Apple Inc.
|56,0
|54,1
|3,5%
|17,7%
|17,8%
|Xiaomi
|42,8
|41,5
|3,3%
|13,5%
|13,6%
|OPPO
|28,8
|27,2
|5,9%
|9,1%
|8,9%
|vivo
|27,0
|22
|22,8%
|8,5%
|7,2%
|другие
|103,7
|99,6
|4,1%
|32,8%
|32,8%
|Всего
|316,1
|303,9
|4,0%
|100%
|100%