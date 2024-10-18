Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 4%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале увеличились на 4% - до 316,1 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель вырос по итогам пятого квартала подряд.

"Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo и Huawei, рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности", - отметил старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.

"Хотя рост китайских игроков на развивающихся рынках был постоянной темой в этом году, Apple также показала 3,5%-е повышение поставок в прошлом квартале, что было обусловлено высоким спросом на предыдущие модели и запуском новой линейки iPhone 16", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Samsung продолжает занимать лидирующую позицию на мировом рынке, несмотря на снижение поставок на 2,8% в июле-сентябре.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):