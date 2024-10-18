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Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 4%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале увеличились на 4% - до 316,1 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель вырос по итогам пятого квартала подряд.

"Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo и Huawei, рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности", - отметил старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.

"Хотя рост китайских игроков на развивающихся рынках был постоянной темой в этом году, Apple также показала 3,5%-е повышение поставок в прошлом квартале, что было обусловлено высоким спросом на предыдущие модели и запуском новой линейки iPhone 16", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Samsung продолжает занимать лидирующую позицию на мировом рынке, несмотря на снижение поставок на 2,8% в июле-сентябре.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
Компания III кв 2024г III кв 2023г изм. за год доля рынка в III кв 2024г доля в III кв 2023г
Samsung 57,8 59,5 -2,8% 18,3% 19,6%
Apple Inc. 56,0 54,1 3,5% 17,7% 17,8%
Xiaomi 42,8 41,5 3,3% 13,5% 13,6%
OPPO 28,8 27,2 5,9% 9,1% 8,9%
vivo 27,0 22 22,8% 8,5% 7,2%
другие 103,7 99,6 4,1% 32,8% 32,8%
Всего 316,1 303,9 4,0% 100% 100%

Apple Huawei IDC Xiaomi Уилл Вонг Набила Попал
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