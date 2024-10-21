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Комитет Думы согласовал отмену ежемесячной "нашлепки" к НДПИ на газ с 2025 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник согласился с предложением Минфина досрочно убрать с 2025 г. ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей.

Поправка была внесена правительством ко второму чтению законопроекта (N727330-8), он входит в бюджетный пакет.

Поправка вносится в ст. 343 Налогового кодекса (НК), п.14 подпункт 2, где предложено 2025 г. заменить на 2024 г. Эта норма была введена в конце 2022 г. и предполагала, что с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно НДПИ для "Газпрома" увеличивается ежемесячно на 50 млрд. рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин заложил в проект трехлетнего бюджета снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 г. на 550 млрд рублей, в 2026 г. - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 г. ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 г.

Минфин сообщал, что отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на 2025 г. позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома".

Газпром Госдума Минфин РФ
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