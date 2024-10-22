Госдума отменила ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ с 2025 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, которые досрочно убирают с 2025 года ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей.

Правительство внесло эти поправки в палату ко второму чтению законопроекта № 727330-8, он входит в бюджетный пакет.

Дополнительное слагаемое в формуле к НДПИ было введено в конце 2022 года. Предполагалось, что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно НДПИ для "Газпрома" увеличивается ежемесячно на 50 млрд рублей.

Поправка вносится в подпункт 2 пункта 14 статьи 343 Налогового кодекса, где предложено 2025 год заменить на 2024 год.

Минфин заложил в проект трехлетнего бюджета снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей.

Минфин сообщал, что отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на следующий год позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома".