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Правкомиссия согласовала отмену ежемесячной "нашлепки" к НДПИ на газ с 2025 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 14 октября согласилась с предложением Минфина досрочно убрать с 2025 года ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой законопроекта.

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По словам собеседника агентства, изменение отражено в подготовленном ко второму чтению пакете правительственных поправок в законопроект № 727330-8, он входит в бюджетный пакет.

Поправка вносится в ст. 343 НК, п.14 подпункт 2, где предложено 2025 год заменить на 2024 год. Эта норма была введена в конце 2022 года и предполагала, что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно НДПИ для "Газпрома" увеличивается ежемесячно на 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин заложил в проект трехлетнего бюджета снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 года.

Позже Минфин сообщил, что отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на следующий год позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома".

Газпром Минфин НДПИ
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