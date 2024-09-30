Минфин заложил в бюджет снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей.

Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 года.

В пояснительной записке к внесенному в Думу проекту бюджета (№ 727320-8) говорится о том, что падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ. В приложении №2 к пояснительной записке приводятся расчеты, согласно которым снижение поступлений составит 550 млрд рублей в 2025 году и 50 млрд рублей в 2026 году.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" был увеличен с 1 января 2023 года ежемесячно на 50 млрд рублей. Планировалось, что закон о дополнительных изъятиях в виде "нашлепки" к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 года. включительно. Соответствующий закон (№ 201629-8) Госдума приняла в ноябре 2022 года.