Поиск

Минфин заложил в бюджет снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей.

Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 года.

В пояснительной записке к внесенному в Думу проекту бюджета (№ 727320-8) говорится о том, что падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ. В приложении №2 к пояснительной записке приводятся расчеты, согласно которым снижение поступлений составит 550 млрд рублей в 2025 году и 50 млрд рублей в 2026 году.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" был увеличен с 1 января 2023 года ежемесячно на 50 млрд рублей. Планировалось, что закон о дополнительных изъятиях в виде "нашлепки" к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 года. включительно. Соответствующий закон (№ 201629-8) Госдума приняла в ноябре 2022 года.

Госдума Минфин Газпром НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $301,9 млрд

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Оценка дефицита бюджета РФ в 2024 году повысилась до 1,7% ВВП с 1,1% ВВП

Первое чтение проекта бюджета РФ запланировано на 24 октября

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });