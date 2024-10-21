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JAB Holdings приобрел долю Mondelez в кофейной компании JDE Peet's за 2,16 млрд евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Германский конгломерат JAB Holdings сообщил, что приобрел 18%-ную долю Mondelez International в нидерландской JDE Peet's, владеющей сетью кофеен Peet's Coffee, за 2,16 млрд евро.

JAB купил 86 млн акций JDE Peet's у Mondelez по цене 25,1 евро - это на 32% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в пятницу.

Кроме того, конгломерат распределил 43 млн акций (9%) JDE Peet's среди более 70 партнеров своей дочерней инвесткомпании JAB Consumer Partners. В результате доля акций JDE Peet's, находящихся в свободном обращении, выросла до 32%.

Доля JAB в нидерландской компании в результате сделок достигла 68%, отмечается в пресс-релизе.

JDE Peet's владеет помимо Peet's Coffee брендами Douwe Egberts и L'Or.

Акции JDE Peet's подорожали на 16,8% в ходе торгов в Амстердаме в понедельник. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 9%.

JAB Holdings Mondelez JDE Peet's Douwe Egberts L'Or Германия Нидерланды
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