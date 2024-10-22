"Селигдар" в III квартале сократил производство золота на 15%
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" по итогам 9 месяцев сократил производство лигатурного золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,937 тонны, сообщила компания.
По подсчетам, в III квартале производство снизилось на 15%, до 3,043 тонны.
В августе был завершен договор подряда на месторождении Лунное (СП с "Росатомом", доля "Селигдара" - 49,97%). Финпоказатели Лунного не включались в консолидированную отчетность "Селигдара", но физические объемы горных работ и добычи золота отражались в операционных результатах. По итогам 9 месяцев 2024 года производство "Селигдара" включает золото, произведенное на месторождении Лунное, до даты прекращения договора подряда.
Добыча руды предприятиями холдинга за 9 месяцев снизилась на 33% и составила 6,2 млн тонн ввиду планового вовлечения в переработку ранее добытой и складированной руды и завершения отработки Лунного.
Объем реализации золота вырос на 15% и достиг 5,672 тонны, включая золото с Лунного, произведенное по договору подряда. Кроме того, "Селигдар" реализовал символический объем (0,3 кг) золота третьих лиц. В аналогичном периоде прошлого года реализация золота третьих лиц составила 1,322 тонны. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в МСФО, объем реализации составил 5,486 тонны. В том числе в III квартале, по подсчетам, реализация золота выросла на 12%, до 2,934 тонны, учитываемая в МСФО - на 20%, до 2,831 тонны.
Выручка от реализации произведенного золота по итогам 9 месяцев выросла на 43% (без учета операций по реализации золота третьих лиц на сумму 6,2 млрд рублей в 2023 году), до 38,3 млрд рублей. Рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж на 15% и средней цены в рублях на 25% на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке золота. Без учета продаж золота, произведенного по договорам подряда, выручка от реализации золота составила 37,1 млрд рублей.
По олову производство в концентрате за 9 месяцев 2024 года составило 1751 тонну, сократившись на 22%, хотя объем добычи руды вырос на 13%, до 773 тысяч тонн. "Селигдар" и планировал незначительное сокращение производства при росте объема добычи и переработки руды, поскольку заранее ожидал вовлечение в отработку руд с низким содержанием. Поэтому холдинг начал модернизировать производство.
Модернизация производственных участков позволит эффективно отрабатывать бедные руды в 2024-2025 годах и нарастить в итоге физические объемы производства концентрата. В числе прочего компании реализуется проект по внедрению измельчающих валков высокого давления на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный, которые позволят увеличить объем перерабатываемой руды с 400 тысяч тонн в год до 600 тысяч тонн в год. Текущая отработка бедных руд идет в соответствии с утвержденными планами развития горных работ. Одновременно ведется подготовка новых запасов с высоким содержанием олова (свыше 1% в добываемой руде).
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов за 9 месяцев 2024 года достигла 5,1 млрд рублей, увеличившись на 12%. В отчетном периоде был реализован незначительный объем концентратов третьих лиц (5% общей выручки).
Суммарная выручка "Селигдара" по итогам 9 месяцев 2024 года составила 43,2 млрд рублей, что, без учета единоразовых операций по реализации золота и концентратов третьих лиц, превышает показатель прошлого года на 38%.
Операционные показатели холдинга "Селигдар":
|Показатель
|III кв. 2024
|III кв. 2023
|Динамика
|9 мес. 2024
|9 мес. 2023
|Динамика
|Золотодобывающий дивизион
|Добыча руды, млн т
|1,6
|3,5
|-54%
|6,2
|9,2
|-33%
|Производство лигатурного золота, кг
|3043
|3561
|-15%
|5 937
|6 253
|-5%
|Реализация золота, кг
|2934
|2619
|12%
|5 672
|4 947
|15%
|Реализация золота, учитываемая в МСФО, кг
|2831
|2357
|20%
|5 485
|4 641
|18%
|Оловодобывающий дивизион
|Добыча руды, тыс. т
|282
|234
|21%
|773
|684
|13%
|Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установках РАС-сепарации), тыс. т
|316
|240
|32%
|739
|671
|10%
|Производство олова в концентрате, т
|528
|806
|-34%
|1 751
|2 231
|-22%
|Производство вольфрама в концентрате, т
|24
|31
|-23%
|50
|88
|-44%
|Производство меди в концентрате, т
|486
|301
|61%
|1 435
|870
|65%
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.