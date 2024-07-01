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Сменился президент полиметаллического холдинга "Селигдар"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президентом полиметаллического холдинга "Селигдар" вместо Константина Бейрита назначен председатель совета директоров Александр Хрущ, сообщила компания.

Тверской суд 25 июня поместил Бейрита вместе с его партнером по инвестгруппе "Русские фонды" Сергеем Васильевым под домашний арест. Они были задержаны по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего первого замгендиректора "ФосАгро" Евгения Новицкого.

В середине июня "Селигдар" попал под санкции Минфина США, напоминает компания.

"В настоящее время юристы холдинга оценивают потенциальное влияние санкционных мер и изучают содержание озвученных против компании санкций. При этом особое внимание уделяется соблюдению всех применимых санкционных требований по поддержке максимально безопасных условий работы с партнерами. Российское золото находится под санкциями с января 2023 года. С этого момента вся золотодобывающая отрасль активно перестраивала процессы и адаптировалась к работе в новых условиях", - отмечает "Селигдар".

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.

США Тверской суд Селигдар Александр Хрущ Константин Бейрит
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