"Селигдар" готов хеджировать 20% производства за счет кредитов и облигаций в золоте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" готов хеджировать 20% производства золота на горизонте 5 лет за счет кредитов и облигаций в драгметалле, рассказал журналистам председатель совета директоров компании Александр Хрущ в кулуарах Дня инвестора.

Сейчас 63% долгового портфеля "Селигдара" представлено обязательствами в золоте. В обращении 2 выпуска "золотых" облигаций на 20,5 млрд рублей - это 3,3 тонны золота. Также у компании есть кредит в золоте, срок погашения по которому наступает в августе, на начало года обязательства по нему составляли 16,9 млрд рублей или 2,8 тонны.

С учетом действующих обязательств и новых кредитов в золоте "Селигдар" готов разместить облигации еще на 1,7 тонны и довести общий объем захеджированного металла до 8 тонн, распределенных по погашению примерно на 5 лет, рассказал Хрущ.

В середине июня "Селигдар" будет собирать заявки на третий выпуск "золотых" бондов, срок обращения выпуска - 5,24 года, ориентир ставки - 5,5% годовых, как и у первых двух выпусков.

"Мы видим дефицит предложения облигаций на рынке, - поясняет Хрущ. - Такое заключение мы делаем из того, что облигации торгуются сейчас выше номинала. Если наше предложение будет востребовано, мы готовы продавать до этого уровня (1,7 тонны - ИФ)".

В 2023 году "Селигдар" произвел 8,3 тонны золота, план на текущий год также составляет около 8 тонн, рассказали менеджеры компании в рамках Дня инвестора.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления его активы включают оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.