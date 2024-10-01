Акционеры "Селигдара" одобрили дивиденды за полугодие в размере 4 рубля на акцию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Селигдара" одобрили дивиденды по результатам I полугодия 2024 года в размере 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.

В 2023 году дивиденды за полугодие "Селигдар" не платил, зато за девять месяцев было выплачено 2 рубля на акцию на общую сумму 2,06 млрд рублей. Еще 2 рубля на акцию составили финальные дивиденды.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.