МосБиржа с 1 августа обновит правила листинга

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая вступает в силу с 1 августа.

Как отмечается в сообщении торговой площадки, новые правила предусматривают временное смягчение требований к количеству акций в свободном обращении (free-float) для второго уровня листинга.

Так, для включения акций во второй уровень листинга минимальный порог для free-float снизится с 10% до 1%. При этом требование к капитализации free-float остается неизменным - 1 млрд рублей по обыкновенным акциям и 500 млн рублей по привилегированным акциям.

Для перевода акций из первого во второй уровень листинга требования к уровню free-float снижаются с 4% до 1%.

Для исключения акций из второго уровня листинга значение free-float должно быть ниже 1% (в настоящее время менее 4%).

Пониженные требования к free-float будут действовать до 30 июня 2025 года.