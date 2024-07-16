МВФ сохранил оценку роста ВВП РФ и мировой экономики в 2024 г. на уровне 3,2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений оценку динамики российской экономики в 2024 году - рост на 3,2%, ожидает аналогичный рост и мировой экономики; таким образом, фонд сохранил апрельский прогноз. Такие данные содержатся в обновленном июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update: The Global Economy in a Sticky Spot), опубликованном фондом во вторник.

В апреле фонд повышал свой прогноз до текущих параметров для российской экономики с 2,6%, для мировой - с 3,1%.

Ожидания МВФ по-прежнему превышают текущий прогноз Минэкономразвития (2,8%) и попадают в диапазон прогноза Банка России (2,5-3,5%).

При этом фонд снизил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,5% с 1,8%.

Прогноз роста мировой экономики на следующий год улучшен на 0,1 п.п. - до 3,3%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024 год остался прежним - 5,9%, на 2025 год снижен на 0,1 п.п. - до 4,4%. Фонд повысил прогнозы по инфляции в странах с развитой экономикой в 2024 году до 2,7% с 2,6%, в 2025 году - до 2,1% с 2%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п. в текущем году - до 8,2% и на 0,2 п.п. в 2025 году - до 6%.

Прогноз роста объема мировой торговли на 2024-2025 годы повышен на 0,1 п.п., до 3,1% и 3,4% соответственно.

МВФ ожидает роста средней цены нефти в 2024 году на 0,8% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 2,5%, до $81,26/барр. (предыдущая оценка - $78,61/барр.), в 2025 году ждет ее снижения на 6% (ранее оценивал снижение в 6,3%), до $76,38/барр. (было $73,68/барр).

Фонд повысил в 2024-2025 годах на 0,1 п.п. прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, до 4,3% ежегодно. Оценку роста развитых оставил без изменений - 1,7% в текущем году и 1,8% в следующем.

Прогнозы по странам

Прогноз роста экономики Китая повышен на 0,4 п.п. на каждый год - до 5% и 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии улучшена на 2024 год на 0,2 п.п. - до 7%, на 2025 год сохранена на уровне 6,5%.

Прогноз роста экономики Бразилии в 2024 году снижен на 0,1 п.п. - до 2,1%, в 2025 году - повышен на 0,3 п.п., до 2,4%.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,6% (прежний прогноз - 2,7%), в 2025 году - на 1,9% (прогноз сохранен).

МВФ повысил прогноз роста ВВП стран еврозоны в текущем году на 0,1 п.п. - до 0,9%, в 2025 году по-прежнему ожидает роста на 1,5%.

По ВВП Германии оценка осталась неизменной - рост на 0,2% и 1,3% соответственно. Прогноз роста экономики для Испании на текущий год повышен на 0,5 п.п., до 2,4%, в 2025 году по-прежнему ожидается рост на 2,1%. Для ВВП Франции оценка повышена на 0,2 п.п., до 0,9%, в текущем году и снижена на 0,1 п.п., до 1,3%, в следующем. По экономике Италии прогноз на 2024 год остался прежним - 0,7% роста, на 2025 год прогноз повышен на 0,2 п.п., до 0,9%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,2 п.п. в 2024 году, до 0,7%, прогноз на 2025 год остался на уровне 1,5%.

Прогноз по росту ВВП Японии на текущий год снижен с 0,9% до 0,7%, на 2025 год сохранен на уровне 1%.