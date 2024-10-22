Производитель Huggies увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, однако его выручка не оправдала прогноз.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $907 млн, или $2,69 в расчете на акцию, по сравнению с $587 млн, или $1,73 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,83 на акцию с $1,74.

Выручка сократилась на 3,5% - до $4,95 млрд. Органический рост составил 1%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,70 на акцию при выручке в $5,06 млрд.

Kimberly-Clark ухудшила прогноз роста выручки в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году до 3-4% с ранее ожидавшихся 4-6%. Подъем скорректированной прибыли в расчете на акцию по-прежнему прогнозируется в диапазоне 15-19%.

С начала 2024 года капитализация Kimberly-Clark выросла почти на 19% (до $48,6 млрд), тогда как индекс S&P 500 прибавил около 23%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В компании работают 44 тысячи сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках около 70 стран.