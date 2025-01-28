Производитель Huggies сократил квартальную чистую прибыль на 12%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 12%, но выручка компании превзошла ожидания рынка.

В октябре-декабре 2024 года чистая прибыль компании составила $447 млн, или $1,34 в расчете на акцию, против $509 млн, или $1,5 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,50 на акцию с $1,51.

Выручка сократилась на 0,8% - до $4,928 млрд. Органический рост составил 2,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,51 на акцию при выручке в $4,855 млрд.

Компания ожидает, что в 2025 году скорректированная прибыль в расчете на акцию повысится на 7-9%.

Совет директоров Kimberly-Clark рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 3,3% - до $1,26 на акцию с $1,22.

В результате дивидендная доходность будет составлять около 3,8%, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник ($131,41). Выплаты пройдут 2 апреля, реестр акционеров закроется 7 марта.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В компании работают около 44 тысяч сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках примерно 70 стран.