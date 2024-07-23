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Kimberly-Clark во II квартале нарастила чистую прибыль более чем в пять раз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. во втором квартале зафиксировал более чем пятикратный рост чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе Kimberly-Clark, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до $544 млн по сравнению со $102 млн за аналогичный период предыдущего года, показатель в расчете на акцию вырос до $1,61 с $0,3.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,96 на акцию.

Квартальная выручка сократилась до $5,03 млрд с $5,13 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,71 на акцию при выручке в $5,1 млрд.

Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка в органическом выражении и без учета колебаний валютных курсов в 2024 году вырастет на 4-6% (mid-single digits). Подъем скорректированной прибыли в расчете на акцию теперь прогнозируется на уровне 15-19% (mid-to-high teens) вместо ожидавшихся ранее 13-14% (low-teens).

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,7%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В компании работают 44 тыс. сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках около 70 стран.

Kimberly-Clark
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