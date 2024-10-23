Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юанями

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, продолжит сокращать валютный кредитный портфель, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Валютный портфель - ниже 17% (от общего кредитного портфеля в Сбере - ИФ). В основном он стал юаневым. Мы его не наращиваем, в этом году практически не выдали ни одного кредита в юанях", - сказал он.

"Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель", - продолжил Скворцов.

Последние месяцы в России наблюдался дефицит юаневой ликвидности. Это приводило к росту ставок по инструментам в этой валюте и увеличению курса юаня к рублю.

Банк России для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений рекомендовал банковскому сектору сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Регулятор отмечал, что его операции "валютный своп" не могут являться инструментом фондирования валютных активов, они служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке.