ЦБ РФ отметил нормализацию ситуации с юаневой ликвидностью к концу сентября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Из-за роста спроса на юани при одновременном снижении их предложения в отдельные дни сентября ставки на рынке свопов превышали 100% годовых. По итогам месяца среднедневное значение вмененных ставок составило 50,0% против 10,7% в августе.

Банк России с 16 сентября 2024 года существенно повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. С этой даты ставки по юаням устанавливаются в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п., до этого +5,5 п.п.). По рублям для расчета своп-разницы ставка по-прежнему рассчитывается как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 1 п.п.

Это решение Банк России принял с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, отмечается в обзоре.

"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - повторил ЦБ.