ЦБ не будет повышать лимит юаневых свопов из-за возросшего спроса на ликвидность

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России не собирается повышать лимит юаневых свопов в связи с возросшим спросом на ликвидность, такие ситуации уже были и рынок с ними справлялся.

"Что касается возросшего спроса на юани, у нас нет намерений повышать лимиты", - заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Зампред Банка России Алексей Заботкин напомнил, что "гораздо более драматичная" ситуация на рынке юаневых свопов была в сентябре 2024 года, и рынок с этим справился. "Мы еще раз напоминаем, что наш инструмент свопа не предполагает, что мы обязуемся поддерживать стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне", - заявил Заботкин.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте на этой неделе превысили 20% годовых впервые с ноября 2024 года. Существенное сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ усугубляется по-прежнему ограниченным ее притоком от экспорта, отмечали аналитики БКС.

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина БКС Банк России
На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 928 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });