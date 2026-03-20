ЦБ не будет повышать лимит юаневых свопов из-за возросшего спроса на ликвидность

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России не собирается повышать лимит юаневых свопов в связи с возросшим спросом на ликвидность, такие ситуации уже были и рынок с ними справлялся.

"Что касается возросшего спроса на юани, у нас нет намерений повышать лимиты", - заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Зампред Банка России Алексей Заботкин напомнил, что "гораздо более драматичная" ситуация на рынке юаневых свопов была в сентябре 2024 года, и рынок с этим справился. "Мы еще раз напоминаем, что наш инструмент свопа не предполагает, что мы обязуемся поддерживать стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне", - заявил Заботкин.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте на этой неделе превысили 20% годовых впервые с ноября 2024 года. Существенное сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ усугубляется по-прежнему ограниченным ее притоком от экспорта, отмечали аналитики БКС.