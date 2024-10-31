В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки Банка России позитивно отражается на результатах Сбербанка в краткосрочном периоде, сообщил на конференц-звонце старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов .

"Что касается влияния повышения ключевой ставки на наши финансовые показатели, то у нас действительно есть положительная чувствительность процентного дохода к повышению ставок. На сейчас она составляет чуть меньше 20 миллиардов рублей в годовом выражении на один процентный пункт повышения", - сказал он.

"Конечно, в первые несколько месяцев, прежде всего, первые два месяца, эффект максимальный. В последующем переоценка наших депозитов, происходящая по новым условиям, она потихонечку положительно эффект съедает, и в итоге по году мы выходим на уровень, который я обозначил", - добавил он.

В финансовых результатах Сбербанка эффект от повышения ставки ЦБ будет виден в ближайшие месяцы, подчеркнул Скворцов.

Банк России возобновил цикл ужесточения ДКП в июле, повысив ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. В сентябре регулятор повысил ставку еще на 100 б.п. - до 19%, в октябре - на 200 б.п. - до 21%.