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В Казахстане ждут роста экспорта нефти в Германию в 2024 году до 1,3 млн т

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Казахстана в Германию по итогам 2024 года может вырасти с 1,2 млн тонн до 1,3 млн тонн, сообщил на пресс-конференции председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

"Мы планируем, что будет увеличение поставок. У нас же там 1,2 млн тонн было (...), ожидаем, что будет на 100-150 тыс. тонн больше за 2024 год", - сказал он, но уточнил, что рост поставок казахстанской нефти по данному транспортному маршруту в 2025 году и далее будет зависеть от конкретной цены.

"У нас она не долгосрочная. Мы каждый месяц с ними обсуждаем сами", - уточнил глава КМГ.

В Министерстве энергетики сообщали, что за 9 месяцев 2024 года по системе магистральных нефтепроводов "Дружба" отгружено порядка 1,1 млн тонн нефти. При этом на 2024 год запланирован экспорт в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в ФРГ по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава". Всего по итогам 2023 года в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг").

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова нарастить экспорт нефти на германский рынок, а глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщал, что ФРГ запросила увеличить ежегодные поставки с текущих 1,2 млн до 2,5 млн тонн.

КазМунайГаз Казахстан Транснефть Дружба Касым-Жомарт Токаев Германия
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