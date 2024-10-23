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Чистая прибыль "Яковлева" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 14%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Яковлев" за 9 месяцев 2024 года снизилась примерно на 14% в годовом исчислении, до 8,4 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Прибыль до налогообложения составила 10,3 млрд рублей (-17%).

Выручка, себестоимость продаж, долговые обязательства и ряд других финансовых показателей в отчете не раскрываются в соответствии с постановлениями правительства от 4 июля 2023 года №1102 и от 28 сентября 2023 года №1587.

В полном виде финансовые результаты компании в последний раз были представлены за 6 месяцев 2022 года, также по РСБУ: выручка составила 37 млрд рублей, себестоимость продаж - 25 млрд рублей, долгосрочные обязательства были на уровне 187 млрд рублей, краткосрочные - 215,4 млрд рублей.

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Superjet 100 Аэрокомпозит МС-21 Яковлев ОАК
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