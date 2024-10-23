РФ за 9 месяцев снизила производство сливочного масла на 1,8%, в сентябре - на 2,7%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство сливочного масла, ставшего предметом особого внимания властей РФ в последнее время из-за активного роста цен, за 9 месяцев составило 248 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Сентябрьское производство в годовом выражении снизилось на 2,7%, по сравнению с августом этого года падение составило 3,7%.

В целом, по данным статведомства, производство продуктов питания в январе-сентябре выросло на 4,2%, в сентябре в годовом выражении рост составил 2,5%, к августу этого года - 1,3%. Производство напитков за 9 месяцев увеличилось на 9,8%, в сентябре - на 6,7%. В то же время по сравнению с августом выпуск снизился на 7,8%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,7% до 3,3 млн тонн. В сентябре в годовом выражении производство было на 6,7% больше, по сравнению с августом этого года - на 1,4% меньше. Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за девять месяцев было поставлено 2,8 млн тонн (на 2,7% больше), колбасных изделий - 1,9 млн тонн (на 2,2% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 3,3 млн тонн (на 5,7% меньше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-сентябре выросло на 14,1%, до 5,9 млн тонн, маргарина - на 0,5%, до 329 тыс. тонн. Производство сыра увеличилось на 6,8%, до 629 тыс. тонн, творога - на 6,1%, до 357 тыс. тонн.

Соков выработано 1,4 млрд условных банок, это на 3,2% больше, чем годом ранее.

Мукомолы произвели 6,8 млн тонн муки (на 4,1% больше). Крупы выработано 1,3 млн тонн (на 2,6% больше), хлебобулочных изделий выпечено 3,7 млн тонн (на 2,4% меньше).

Производство сахара составило 2,9 млн тонн, что на 14,3% больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-сентябре выпустили 3,1 млн тонн сладостей, что на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производители детского питания в январе-сентябре снизили выпуск консервов и соков на фруктовой и фруктово-овощной основе на 6,4% до 3,1 млрд условных банок.