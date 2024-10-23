Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ООО "ВБ Девелопмент" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против ООО "Вайлдберриз", следует из картотеки арбитражных дел. Заявление подано 21 октября, но еще не принято к производству.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ВБ Девелопмент" на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку. Сам Бакальчук говорил, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Гендиректор "ВБ Девелопмент" Денис Кузнецов объяснил, что компания просит суд признать недействительным односторонний отказ ООО "Вайлдберриз" от договоров технического заказа.

"Исковое заявление подано ООО "ВБ Девелопмент" в защиту своих прав как технического заказчика по 66 заключенным договорам с ООО "Вайлдберриз", по которым ООО "ВБ Девелопмент" организовывал и координировал весь процесс строительства складских помещений", - передал Кузнецов через пресс-службу "ВБ Девелопмент".

По его словам, 23 сентября "ВБ Девелопмент" получила от "Вайлдберриз" уведомление о расторжении этих договоров в одностороннем порядке "по причине якобы отсутствия документов, подтверждающих целевое расходование 37 091 774 640 руб. 29 копеек", которые были ранее перечислены в пользу "ВБ Девелопмент" в рамках финансирования строительства складских объектов.

Глава "ВБ Девелопмент" сообщил, что вся документация, подтверждающая целевое расходование средств, была доступна "Вайлдберриз" изначально; тем не менее компания повторно направила ее в адрес "Вайлдберриз".

Кузнецов утверждает, что односторонний отказ является недействительным, поскольку подобные договоры могут быть расторгнуты только через суд, либо через двустороннее соглашение о расторжении каждого из них.

"Данный отказ не только лишает нас права на получение агентского вознаграждения в полном объеме, как это было запланировано изначально при заключении договоров техзаказа, но и вносит существенную неопределенность в вопрос взаиморасчетов с нашими подрядчиками за уже выполненные работы, то есть нарушает и их права", - подчеркнул Кузнецов.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили "Интерфаксу", что компания пока не получила материалы по указанному делу; при поступлении они будут рассмотрены в установленном законом порядке.

1 октября соосновательница Wildberries и владелица 99% ООО "Вайлдберриз" Татьяна Ким (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию с Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, которое началось в июне.

В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор".

Против объединения выступил Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% ООО "Вайлдберриз". Сейчас он через суд пытается оспорить сделки по передаче активов Wildberries в "РВБ"; заседание по делу запланировано на 11 ноября.

На 12 ноября намечено предварительное заседание по иску Татьяны Ким и ООО "ВБ Девелопмент" против Бакальчука на 37,09 млрд рублей. Источники "Ведомостей" говорили ранее, что иск предъявлен Бакальчуку лично "в связи с убытками, понесенными компанией "ВБ Девелопмент", которые наступили вследствие неисполнения им обязательств перед Wildberries.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", - сообщал собеседник газеты.