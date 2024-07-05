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Wildberries и владелец Russ Outdoor создали юрлицо в рамках ранее анонсированного объединения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Wildberries и компания-владелец Russ Outdoor (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ", следует из данных ЕГРЮЛ. "РВБ" учреждено 4 июля с уставным капиталом 20 млн рублей, 65% компании владеет ООО "Вайлдберриз", остальное получило ООО "Стинн".

Руководителем нового юрлица является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

"Идет процесс объединения, как мы ранее анонсировали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах Wildberries и ГК Russ.

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении для создания новейшей цифровой торговой платформы. Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения в сообщении не раскрываются, в пресс-службе маркетплейса их также не комментируют. Ранее "Ведомости" писали, что гендиректором объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян - главным исполнительным директором.

Сообщалось, что объединенная инфраструктура компаний будет включать цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры. География проекта охватит территорию РФ, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек). Целью объединения называлось "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия".

Выручка ООО "Вайлдберриз", основного юрлица маркетплейса Wildberries, в 2023 году составила 538,7 млрд рублей, чистая прибыль - 18,9 млрд рублей.

Группа Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в т.ч. в Москве и Санкт-Петербурге, городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах. Суммарный охват рекламных конструкций превышает 85 млн человек в месяц.

Выручка ООО "Русс Аутдор" в 2023 году составила 27,9 млрд рублей, чистая прибыль - 4,86 млрд рублей.

Wildberries Татьяна Бакальчук Russ Outdoor
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