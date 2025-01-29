Основательница Wildberries оспорила решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Основательница Wildberries Татьяна Ким подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в рамках разбирательства о взыскании 37 млрд рублей с владельца 1% маркетплейса Владислава Бакальчука.

В карточке дела в картотеке арбитражных дел указано, что апелляционная жалоба подана 28 января, она будет рассматриваться в 10 Арбитражном апелляционном суде, дата рассмотрения пока не назначена.

В октябре Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". До завершения передачи активов в "РВБ" "Стинн" владела 99% ООО "Русс Аутдор". Владислав Бакальчук выступает против сделки.

Иск на 37 млрд рублей был подан в суд 11 октября, истцами выступили Татьяна Ким и ООО "ВБ Девелопмент". На следующий день Ким заявляла, что Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизировали бизнес.

Бакальчук является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% ООО "ВБ Девелопмент". Сам он заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

В декабре Арбитражный суд Московской области отказал основательнице Wildberries и ООО "ВБ Девелопмент" в удовлетворении исковых требований.

Комментируя решение первой инстанции в своем телеграм-канале Бакальчук говорил, что суд "отказал (Татьяне Ким - ИФ) в признании ее прав на "ВБ Девелопмент", а следом отказал и в удовлетворении самого иска".

Параллельно Владислав Бакальчук в судебной плоскости пытается оспорить сделку о передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию. Разбирательство было инициировано в начале октября против ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ" и Ким.

Бакальчук просил признать недействительными сделки по отчуждению в пользу "РВБ" 24 юрлиц и вернуть их обратно ООО "Вайлдберриз". Также Бакальчук просил признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО "Вайлдберриз" на его администрирование.

В декабре суд отказал Бакальчуку в удовлетворении иска.

Бакальчук в рамках своего иска также направил апелляционную жалобу, она передана в 10 Арбитражный апелляционный суд.