Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Экономика России в конце третьего - начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения, но прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 3,9% остается в силе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли.

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ - ИФ) - 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики - вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики - ИФ), эту оценку (рост в 3,9% - ИФ) мы подтверждаем", - сказал министр.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в августе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,4% в годовом сравнении после повышения на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, на 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-август 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,2%.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.