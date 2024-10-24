Поиск

Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Экономика России в конце третьего - начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения, но прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 3,9% остается в силе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли.

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ - ИФ) - 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики - вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики - ИФ), эту оценку (рост в 3,9% - ИФ) мы подтверждаем", - сказал министр.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в августе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,4% в годовом сравнении после повышения на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, на 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-август 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,2%.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русская сталь" прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 году на 6%

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });