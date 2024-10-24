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Продажи новостроек в США в сентябре выросли на 4,1%, лучше прогноза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в сентябре 2024 года выросли на 4,1% к августу и составили 738 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тысяч новостроек, а не 716 тысяч, как сообщалось ранее.

Минторг также пересмотрел данные за июль, которые теперь указывают на продажу 726 тысяч новостроек вместо 739 тысяч. Таким образом, сентябрьский показатель стал рекордным с мая 2023 года.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 720 тысяч с прежде объявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Медианная цена нового дома в США в сентябре составляла $426,3 тысячи по сравнению с $426,1 тысячи год назад.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец сентября составляло 470 тысяч. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,6 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США Минторговли
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