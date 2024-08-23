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Продажи новостроек в США в июле подскочили на 10,6%, до максимума с мая 2023 г.

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в июле увеличились на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 739 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это лучший показатель с мая 2023 года, а подъем был рекордным с августа 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 668 тыс. новостроек, а не 617 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 630 тыс. с ранее объявленного июньского уровня, по данным Trading Economics.

США
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