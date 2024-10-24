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Делистинг Globaltrans с Лондонской фондовой биржи запланирован на 22 ноября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC намерена провести делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи 22 ноября, сообщила компания.

Как сообщалось, 13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Международной бирже Астаны (AIX) и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи". Приостановка допуска GDR компании к торгам на Лондонской бирже продолжается с 3 марта 2022 г.

Компания подала заявление о делистинге GDR c "Московской биржи 7 октября, а 8 октября "дочка" Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс" запустила выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

21 октября были прекращены торги GDR Globaltrans режиме Т+1 на "Московской бирже" в связи с предстоящим делистингом GDR с этой площадки 12 ноября. Владельцы GDR могут продать их, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября включительно.

22 октября GDR Globaltrans были допущены к торгам на AIX. Биржа Астаны станет единственной площадкой для листинга и торгов GDR компании после завершения делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи". В рамках листинга на AIX Globaltrans не планирует размещать новые акции или GDR.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.

Globaltrans Лондон Лондонская фондовая биржа
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