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Торги GDR Globaltrans на "Московской бирже" прекратятся с 12 ноября, в режиме Т+1 – с 21 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Торги GDR Globaltrans Investment PLC на "Московской бирже" прекратятся с 12 ноября, говорится в сообщении биржи.

По сообщению Globaltrans, торги GDR компании в "стакане Т+1" будут прекращены c 21 октября.

Ранее во вторник, Globaltrans сообщила, что ее дочерняя компания ООО "ГТИ Финанс" запускает выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

Как сообщалось, 7 октября Globaltrans подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи.

Ранее, 13 сентября, совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и "СПБ биржи".

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи".

В связи с делистингом и переходом к единственному листингу на Астанинской бирже акционеры Globaltrans одобрили приобретение своим дочерним "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар – сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.

Globaltrans Московская биржа
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