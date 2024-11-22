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На Лондонской фондовой бирже прекратились торги GDR Globaltrans

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На Лондонской фондовой бирже прекратились торги GDR Globaltrans Investment PLC, сообщила компания.

С 22 октября 2024 года GDR Globaltrans были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX).

13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи".

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 гроду группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 42%.

Globaltrans Казахстан Московская биржа AIX Лондонская фондовая биржа
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