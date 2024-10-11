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Sanofi может продать 50% подразделения безрецептурных препаратов инвесткомпании CD&R

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Французская Sanofi начала переговоры с инвесткомпанией Clayton Dubilier & Rice (CD&R) о продаже 50%-й доли в подразделении Opella, занимающемся производством безрецептурных препаратов и пищевых добавок.

Как говорится в пресс-релизе Sanofi, Opella работает более чем в 100 странах мира и имеет в штате свыше 11 тыс. сотрудников. Подразделение владеет 13 производственными предприятиями и 4 центрами исследований и инноваций.

Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на информированные источники, что CD&R обошла конкурентов, интересовавшихся подразделением Sanofi, и оценивает Opella в 15,5 млрд евро.

В сообщении Sanofi, опубликованном в пятницу, говорится, что соглашение пока не достигнуто, дальнейшие детали о потенциальной продаже доли в Opella будут обнародованы после принятия соответствующего решения.

Opella производит безрецептурные препараты, витамины и минеральные комплексы, а также пищевые добавки. В ее портфеле более 100 брендов, в том числе Allegra, Doliprane, Novanight, Icy Hot и Dulcolax.

В настоящее время Opella работает как самостоятельный бизнес в рамках Sanofi, отмечается в пресс-релизе.

Акции Sanofi теряют в цене 0,5% на торгах в Париже в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,6%.

Sanofi CD&R Clayton Dubilier & Rice Opella
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