Результаты Sanofi в IV квартале не оправдали прогнозов

Компания объявила о смене CFO

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi SA зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2023 года, в том числе из-за разовых расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 555 млн по сравнению с чистой прибылью в 3,11 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль от основных операций – внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы – в минувшем квартале снизилась на 5,2% до 2,58 млрд евро. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит сама Sanofi, предполагал, что этот показатель составит 2,77 млрд евро.

Квартальная выручка компании увеличилась на 1,8% до 10,92 млрд евро, но оказалась хуже прогноза аналитиков в 11,04 млрд евро.

Продажи самого популярного препарата Sanofi – Dupixent – увеличились на 31% до $2,99 млрд евро.

Компания сообщила в четверг, что ее главным финансовым директором с 1 апреля станет Франсуа-Ксавье Роже, занимавший аналогичный пост в Nestle в течение 8 лет. Он сменит на этом посту Жана-Батиста Шасселупа де Шатийона.

Акции Sanofi теряют в цене 2,2% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 5,2%.