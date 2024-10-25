Квартальная чистая прибыль Colgate-Palmolive выросла на 4%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $737 млн, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $708 млн, или 86 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до 91 цента с 86 центов на акцию.

Выручка повысилась на 2,4% и достигла $5,03 млрд. Органический рост составил 6,8%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере 89 центов при выручке в $5,01 млрд.

Цены на продукцию компании в минувшем квартале выросли в среднем на 3,1%, объем продаж - на 3,7%.

В Северной Америке выручка снизилась на 2,1%, в Латинской Америке - на 3,2%. При этом в Европе она увеличилась на 8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6,3%, в Африке и Евразии - на 4,8%.

Повышение выручки подразделения Hill's, производящего корма для животных, составило 6,3%.

Colgate-Palmolive сузила прогнозы на 2024 год и теперь ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию вырастет на 10-11% (тогда как ранее предполагалось 8-11%), а выручка увеличится на 3-5% (прежде 2-5%).

С начала 2024 года капитализация Colgate-Palmolive выросла более чем на 25% (до $80,9 млрд), тогда как индекс S&P 500 прибавил 21,8%.

Colgate-Palmolive выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Speed Stick), средства для мытья посуды и уборки дома, корма для домашних животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.