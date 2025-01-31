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Colgate-Palmolive увеличила чистую прибыль в IV квартале на 3%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 3%, при этом его выручка незначительно уменьшилась и оказалась слабее ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $739 млн, или $0,9 в расчете на акцию, по сравнению с $718 млн, или $0,87 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,91 на акцию, что превысило консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,89 на акцию.

Квартальная выручка Colgate-Palmolive уменьшилась до $4,94 млрд с $4,95 млрд годом ранее, что оказалось хуже среднего прогноза экспертов ($4,98 млрд). Органический рост составил 4,3%.

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Цены на продукцию компании в минувшем квартале увеличились в среднем на 1,8%, объем продаж - на 2,5%.

Выручка в Северной Америке снизилась на 1%, в Латинской Америке - на 7,2%, в Европе - выросла на 4,9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3,7%, в Африке и Евразии - на 2,8%.

Повышение выручки подразделения Hill's, производящего корма для животных, составило 2,3%.

Чистая прибыль Colgate-Palmolive по итогам всего 2024 года выросла на 26%, до $2,89 млрд, или $3,51 на акцию. Скорректированная прибыль составила $3,6 на акцию. Выручка увеличилась на 3%, до $20,1 млрд, причем показатель превысил отметку в $20 млрд впервые в истории компании.

Согласно прогнозу Colgate-Palmolive, в 2025 году ее выручка будет примерно на уровне предыдущего года, органический рост продаж - в диапазоне 3-5%.

В прошедшем году компания вернула акционерам $3,4 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Бумаги компании теряют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 7,4%.

Colgate-Palmolive выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Speed Stick), средства для мытья посуды и уборки дома, корма для домашних животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.


Colgate-Palmolive
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