Colgate-Palmolive увеличила выручку на 4,9% во II квартале, сильнее прогнозов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $731 млн по сравнению с $502 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 89 центов с 60 центов.

Скорректированная прибыль увеличилась до 91 с 77 центов на акцию.

Квартальная выручка Colgate-Palmolive повысилась на 4,9% и составила $5,05 млрд. В органическом выражении показатель вырос на 9%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере 87 центов при выручке в $5 млрд.

В Северной Америке выручка повысилась на 2,5%, в Латинской Америке - на 7,6%, в Европе - на 6,2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2,6%, в Африке и Евразии - на 2,2%. Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, увеличилась на 5,5%.

Компания отметила, что по-прежнему ждет роста выручки в расчете на акцию по итогам 2024 года на 2-5% (mid-single-digits), при этом прогноз органического роста показателя был повышен до 6-8% с 5-7%.

Котировки акций Colgate-Palmolive растут на 1,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года рыночная стоимость компании подскочила на 21% и составляет $79,16 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 13,2% за этот период.