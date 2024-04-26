Colgate-Palmolive увеличила квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил в первом квартале 2024 года чистую прибыль в 1,8 раза, при этом выручка превысила ожидания экспертов, как и скорректированная прибыль.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $683 млн, или 83 цента в расчете на акцию, по сравнению с $372 млн, или 45 центами на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 86 центов на акцию, увеличившись на 18%, при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 81 цента.

Квартальная выручка увеличилась на 6,2%, до $5,07 млрд. Аналитики оценивали ее в $4,96 млрд.

В Северной Америке продажи компании увеличились в минувшем квартале на 4%, в Латинской Америке - на 16,5%, в Европе - на 9,5%. Тем временем в Африке и Евразии продажи сократились на 4,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1,5%.

Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, повысилась на 3,9%. На это подразделение приходится 22% совокупной выручки компании.

Компания также повысила годовой прогноз роста выручки до 2-5% с 1-4%. Рост чистой прибыли в расчете на акцию по-прежнему ожидается на уровне не менее 10%, скорректированной - 4-9% (mid to high-single-digit).

Colgate-Palmolive выпускает продукцию для ухода за телом и полостью рта, бытовую химию и корма для животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира. Компания выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Lady Speed Stick и Mennen Speed Stick, средства для бритья Mennen), корм для домашних животных Hill's.