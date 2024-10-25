Поиск

Девелопер "Самолет" в III квартале сократил продажи на 45%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в III квартале 2024 года сократил продажи первичной недвижимости на 45%, до 233,9 тысячи кв. м, сообщила компания.

"Компания лучше рынка прошла замедление темпов продаж в III квартале 2024 года, - прокомментировал гендиректор "Самолета" Андрей Иваненко (в среднем по России продажи в метрах в III квартале снизились более чем на 50%). - В отчетном квартале мы наращивали долю продаж более маржинальных продуктов с опцией без отделки, при этом сохраняя все опции нашего предложения с отделкой".

В стоимостном выражении объем продаж снизился на 37% и составил 50,2 млрд рублей. Средняя цена выросла на 13%, до 212,4 тысячи рублей за квадратный метр.

"Принимая во внимание длительную жесткую денежно-кредитную политику Банка России, обновление дивидендной политики произведем в 2025 году", - добавляет Иваненко.

В III квартале остатки средств на счетах эскроу увеличились до 407 млрд рублей, при этом денежные средства и их эквиваленты достигли 25 млрд рублей.

"Самолет" запустил систему продуктов для продажи квартир в рассрочку. Доля продаж увеличилась с 10% до 25% и, по мнению Иваненко, имеет потенциал заменить ипотеку как основной инструмент продаж недвижимости.

Основные операционные показатели группы "Самолет":

Показатель III кв. 2024 III кв. 2023 Динамика 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Динамика
Новые продажи, тыс. кв. м 233,9 421,4 -45% 1 015,5 971,6 5%
Новые продажи, млрд руб. 50,2 79,3 -37% 220,9 176,6 25%
Средняя цена, тыс. руб. за кв. м 212,4 187,3 13% 214,3 180,9 18%
Денежные поступления, млрд руб. 75,2 76,5 -2% 207,1 178,7 16%
Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 6,8 11,4 -40% 29,4 27,0 9%
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 74% 88% (14 п.п.) 75% 87% (12 п.п.)

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Павел Голубков Самолет Михаил Кенин Андрей Иваненко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });