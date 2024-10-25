Девелопер "Самолет" в III квартале сократил продажи на 45%

"Компания лучше рынка прошла замедление темпов продаж в III квартале 2024 года, - прокомментировал гендиректор "Самолета" Андрей Иваненко (в среднем по России продажи в метрах в III квартале снизились более чем на 50%). - В отчетном квартале мы наращивали долю продаж более маржинальных продуктов с опцией без отделки, при этом сохраняя все опции нашего предложения с отделкой".

В стоимостном выражении объем продаж снизился на 37% и составил 50,2 млрд рублей. Средняя цена выросла на 13%, до 212,4 тысячи рублей за квадратный метр.

"Принимая во внимание длительную жесткую денежно-кредитную политику Банка России, обновление дивидендной политики произведем в 2025 году", - добавляет Иваненко.

В III квартале остатки средств на счетах эскроу увеличились до 407 млрд рублей, при этом денежные средства и их эквиваленты достигли 25 млрд рублей.

"Самолет" запустил систему продуктов для продажи квартир в рассрочку. Доля продаж увеличилась с 10% до 25% и, по мнению Иваненко, имеет потенциал заменить ипотеку как основной инструмент продаж недвижимости.

Основные операционные показатели группы "Самолет":

Показатель III кв. 2024 III кв. 2023 Динамика 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Динамика Новые продажи, тыс. кв. м 233,9 421,4 -45% 1 015,5 971,6 5% Новые продажи, млрд руб. 50,2 79,3 -37% 220,9 176,6 25% Средняя цена, тыс. руб. за кв. м 212,4 187,3 13% 214,3 180,9 18% Денежные поступления, млрд руб. 75,2 76,5 -2% 207,1 178,7 16% Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 6,8 11,4 -40% 29,4 27,0 9% Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 74% 88% (14 п.п.) 75% 87% (12 п.п.)

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.