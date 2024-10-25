Девелопер "Самолет" в III квартале сократил продажи на 45%
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в III квартале 2024 года сократил продажи первичной недвижимости на 45%, до 233,9 тысячи кв. м, сообщила компания.
"Компания лучше рынка прошла замедление темпов продаж в III квартале 2024 года, - прокомментировал гендиректор "Самолета" Андрей Иваненко (в среднем по России продажи в метрах в III квартале снизились более чем на 50%). - В отчетном квартале мы наращивали долю продаж более маржинальных продуктов с опцией без отделки, при этом сохраняя все опции нашего предложения с отделкой".
В стоимостном выражении объем продаж снизился на 37% и составил 50,2 млрд рублей. Средняя цена выросла на 13%, до 212,4 тысячи рублей за квадратный метр.
"Принимая во внимание длительную жесткую денежно-кредитную политику Банка России, обновление дивидендной политики произведем в 2025 году", - добавляет Иваненко.
В III квартале остатки средств на счетах эскроу увеличились до 407 млрд рублей, при этом денежные средства и их эквиваленты достигли 25 млрд рублей.
"Самолет" запустил систему продуктов для продажи квартир в рассрочку. Доля продаж увеличилась с 10% до 25% и, по мнению Иваненко, имеет потенциал заменить ипотеку как основной инструмент продаж недвижимости.
Основные операционные показатели группы "Самолет":
|Показатель
|III кв. 2024
|III кв. 2023
|Динамика
|9 мес. 2024
|9 мес. 2023
|Динамика
|Новые продажи, тыс. кв. м
|233,9
|421,4
|-45%
|1 015,5
|971,6
|5%
|Новые продажи, млрд руб.
|50,2
|79,3
|-37%
|220,9
|176,6
|25%
|Средняя цена, тыс. руб. за кв. м
|212,4
|187,3
|13%
|214,3
|180,9
|18%
|Денежные поступления, млрд руб.
|75,2
|76,5
|-2%
|207,1
|178,7
|16%
|Количество заключенных контрактов, тыс. шт.
|6,8
|11,4
|-40%
|29,4
|27,0
|9%
|Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств
|74%
|88%
|(14 п.п.)
|75%
|87%
|(12 п.п.)
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.